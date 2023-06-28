Сын президента Сербии пропал после появления в Сети видео с его задержанием

Данило Вучич, сын президента Сербии Александра Вучича, задержан в косовском селе Труде на съезде с трассы. Причины задержания, как и то, где Данило находится сейчас, неизвестны, пишут местные СМИ.

Ранее журналисты обратили внимание на то, в какой футболке Вучич-младший посетил праздник Видовдан в косовской Грачанице. Надпись на одежде гласила "Не сдаваться". Вероятно, таким образом сын президента Сербии выразил свою поддержку косовским сербам, которые подвергаются притеснениям со стороны Приштины.