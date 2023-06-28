Сын президента Сербии пропал после появления в Сети видео с его задержанием
СМИ: Сын президента Сербии Александра Вучича задержан в Косове
Президент Сербии Александр Вучич с сыном Данило. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Aleksandar Vučić
Данило Вучич, сын президента Сербии Александра Вучича, задержан в косовском селе Труде на съезде с трассы. Причины задержания, как и то, где Данило находится сейчас, неизвестны, пишут местные СМИ.
Сын президента Сербии Александра Вучича задержан в Косове. Видео © facebook (Запрещена в РФ)/KTV
Ранее журналисты обратили внимание на то, в какой футболке Вучич-младший посетил праздник Видовдан в косовской Грачанице. Надпись на одежде гласила "Не сдаваться". Вероятно, таким образом сын президента Сербии выразил свою поддержку косовским сербам, которые подвергаются притеснениям со стороны Приштины.
Неделю назад албанец в Косове протаранил на своём автомобиле толпу сербов, вышедших на протест. За несколько дней до этого стало известно о том, что косовская полиция жестоко избила двоих сербских подростков. С 15 июня власти Косова ограничили возможность въезда для машин с сербскими номерами.