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28 июня, 18:48

Сын президента Сербии пропал после появления в Сети видео с его задержанием

СМИ: Сын президента Сербии Александра Вучича задержан в Косове

<p>Президент Сербии Александр Вучич с сыном Данило. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Aleksandar Vučić</p>

Президент Сербии Александр Вучич с сыном Данило. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Aleksandar Vučić

Данило Вучич, сын президента Сербии Александра Вучича, задержан в косовском селе Труде на съезде с трассы. Причины задержания, как и то, где Данило находится сейчас, неизвестны, пишут местные СМИ.

Сын президента Сербии Александра Вучича задержан в Косове. Видео © facebook (Запрещена в РФ)/KTV

Ранее журналисты обратили внимание на то, в какой футболке Вучич-младший посетил праздник Видовдан в косовской Грачанице. Надпись на одежде гласила "Не сдаваться". Вероятно, таким образом сын президента Сербии выразил свою поддержку косовским сербам, которые подвергаются притеснениям со стороны Приштины.

В Косово прибыли 500 турецких военных для подкрепления сил НАТО

В Косово прибыли 500 турецких военных для подкрепления сил НАТО

Неделю назад албанец в Косове протаранил на своём автомобиле толпу сербов, вышедших на протест. За несколько дней до этого стало известно о том, что косовская полиция жестоко избила двоих сербских подростков. С 15 июня власти Косова ограничили возможность въезда для машин с сербскими номерами.

Юрий Лысенко
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