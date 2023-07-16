В США заявили об уничтожении трети переданных ВСУ для контрнаступления БМП Bradley
BI: Украинские войска лишились трети полученных для наступления БМП Bradley
Украинские войска лишились трети переданных Киеву Вашингтоном БМП Bradley. Об этом пишет американская газета Business Insider, ссылаясь на изученные данные нидерландского сайта военной аналитики Oryx.
Утверждается, что ВСУ потеряли 34 БМП Bradley: они либо уничтожены, либо повреждены, либо оставлены. Всего США передали Украине 109 единиц американской бронетехники, то есть выведено из строя около трети. В статье также говорится, что, по данным NYT, Bradley в количестве 99 единиц получила только 47-я механизированная бригада ВСУ.
"Потери не являются неожиданными и, по-видимому, они произошли в первые несколько дней контрнаступления", — отметили в Insider.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на чиновников из США и Европы сообщала, что за две недели контрнаступления ВСУ потеряли 20% задействованной техники.
Shutterstock