Появилось видео смертельного трюка одного из лучших пилотов Финляндии

В Финляндии во время авиационного шоу в аэропорту Селанпаа разбился самолёт, пилот погиб. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

В Финляндии самолёт Extra 300 разбился во время авиашоу, пилот погиб. Видео © Ilta-Sanomat

Инцидент произошёл в воскресенье в 14:00. Самолёт модели Extra 300 упал в лесной массив в районе воздушной гавани. По данным полиции, зрители авиашоу не находились в непосредственной опасности из-за аварии.

Один из очевидцев рассказал, что скорая немедленно выехала на место инцидента, туда же отправилась часть зрителей. Однако из-за деревьев не было видно дыма. Вскоре полиция сообщила, что посторонние должны покинуть место происшествия. Также, по словам очевидца, некоторые зрители подумали, что падающий самолёт — это часть шоу.

Финский телеканал MTV сообщает, что на мероприятии выступали два лучших пилота страны — Стен Стокманн и Харри Канто. Один из них погиб, кто именно, пока не уточняется.