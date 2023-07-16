На Урале выясняют причину загадочной смерти экс-главы городской полиции
В Североуральске умер бывший глава городской полиции Артур Салямов
Экс-глава полиции Североуральска Артур Салямов. Обложка © Администрация Североуральска
В Североуральске Свердловской области умер бывший руководитель городского отдела полиции Артур Салямов. Об этом в разговоре с Ura.ru сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
"Ушёл из жизни ещё один ветеран свердловского гарнизона полиции, отдавший много лет борьбе с преступностью и профилактике правонарушений", — сказал он.
Горелых отметил, что смерть Салямова не носит криминальный характер и у него, скорее всего, "что-то внезапно случилось со здоровьем". Точный ответ на этот вопрос даст медицинская экспертиза. В любом случае, подчеркнул начальник пресс-службы, "легче на душе, увы, не станет".
А 1 июля стало известно о смерти бывшего первого замначальника Генштаба ВС России генерал-полковника Валерия Манилова. Ему было 84 года, причиной смерти называется продолжительная болезнь.