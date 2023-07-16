Регион

Уведомления отключены

16 июля, 15:49

Почти 200 болельщиков задержаны на матче за Суперкубок России в Казани

МВД сообщило о задержании 196 болельщиков на матче "Зенит" – ЦСКА в Казани

<p>Полиция у стадиона "Ак Барс-арена" в Казани перед матчем ЦСКА – "Зенит". Обложка © МВД по Республике Татарстан </p>

Полиция у стадиона "Ак Барс-арена" в Казани перед матчем ЦСКА – "Зенит". Обложка © МВД по Республике Татарстан

196 футбольных болельщиков задержали в столице Татарстана во время матча за Суперкубок России 15 июля. Большинству из них вменяется статья "Мелкое хулиганство", сообщает МВД по республике.

Субботнюю игру петербургского "Зенита" и московского ЦСКА на "Ак Барс-арене" посетило более 40,8 тысячи зрителей. Примерно 5,6 тысячи из них поддерживали "Зенит", ещё 9,1 тысячи — ЦСКА. Все болельщики прибыли из разных регионов РФ.

"За различные правонарушения в отделы полиции города Казани было доставлено 196 болельщиков. Составлено 156 административных протоколов", — сообщили в полиции.

114 из них вменяется статья "Мелкое хулиганство", ещё 30 — "Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций", троим — "Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещённых местах либо потребление наркотических средств в общественных местах", четырём — "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", два болельщика попались за "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", ещё двое — за "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований". И один задержан по статье "Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

"Зенит" взял Суперкубок России в четвёртый раз подряд

"Зенит" взял Суперкубок России в четвёртый раз подряд

Также накануне в Казани задержали 35 футбольных фанатов, которые в дороге жгли фаеры, портили имущество и нарушали общественный порядок.

Ирина Фальке
  • Новости
  • ПФК ЦСКА
  • ФК Зенит
  • Футбол
  • Общество
  • Происшествия
  • Спорт
  • Татарстан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров