Почти 200 болельщиков задержаны на матче за Суперкубок России в Казани

196 футбольных болельщиков задержали в столице Татарстана во время матча за Суперкубок России 15 июля. Большинству из них вменяется статья "Мелкое хулиганство", сообщает МВД по республике.

Субботнюю игру петербургского "Зенита" и московского ЦСКА на "Ак Барс-арене" посетило более 40,8 тысячи зрителей. Примерно 5,6 тысячи из них поддерживали "Зенит", ещё 9,1 тысячи — ЦСКА. Все болельщики прибыли из разных регионов РФ.

"За различные правонарушения в отделы полиции города Казани было доставлено 196 болельщиков. Составлено 156 административных протоколов", — сообщили в полиции.

114 из них вменяется статья "Мелкое хулиганство", ещё 30 — "Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций", троим — "Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещённых местах либо потребление наркотических средств в общественных местах", четырём — "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", два болельщика попались за "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", ещё двое — за "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований". И один задержан по статье "Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".