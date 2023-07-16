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16 июля, 16:40

Российский хоккеист согласился остаться в "Сент-Луисе" с кэпхитом в $1,25 млн

"Сент-Луис Блюз" заключил новый контракт с россиянином Торопченко на два сезона

Российский хоккеист Алексей Торопченко заключил новый контракт с командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис". Об этом сегодня сообщила пресс-служба клуба.

Договор подписан на два сезона с кэпхитом в 1,25 миллиона долларов в год. Для того чтобы добиться такой зарплаты, игроку пришлось обращаться в арбитраж, но до слушаний дело не дошло. В предыдущей версии соглашения ему полагалось только 750 тысяч долларов в год.

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А ранее стало известно, что нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов может сменить клуб в Национальной хоккейной лиге. Генменеджер "Кэпиталз" Брайан Маклеллан не исключает сделку для омоложения топ-6.

Обложка ©

ТАСС / AP / JASON FRANSON

Юрий Лысенко
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