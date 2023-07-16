Российский хоккеист согласился остаться в "Сент-Луисе" с кэпхитом в $1,25 млн

Договор подписан на два сезона с кэпхитом в 1,25 миллиона долларов в год. Для того чтобы добиться такой зарплаты, игроку пришлось обращаться в арбитраж, но до слушаний дело не дошло. В предыдущей версии соглашения ему полагалось только 750 тысяч долларов в год.