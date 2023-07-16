Камеры сняли, как пьяная парочка залила лицо менеджера ресторана "Тануки" из перцового баллончика
Пьяный посетитель облил сотрудника "Тануки" в Москве из перцового баллончика
В центре Москвы пьяные посетители распылили перцовый баллончик в лицо менеджеру одного из ресторанов сети "Тануки". Причиной стал отказ молодого человека пустить их в заведение в нетрезвом виде. Видео конфликта опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры.
Посетитель ресторана "Тануки" в центре Москвы применяет перцовый баллончик против менеджера. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
"Басманная межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента в кафе в центре Москвы", — сказано в сообщении ведомства.
Как видно на видео, парочка в нетрезвом состоянии пыталась зайти в ресторан "Тануки", но менеджер заведения не захотел их пускать и постоянно закрывал перед ними дверь. После непродолжительных разговоров мужчина достал перцовый баллончик и распылил его в лицо сотруднику ресторана.
Ранее сегодня в Москве на Парковой улице нашли предмет, выглядевший как граната, на которой нанесена иностранная маркировка. Это уже вторая подобная находка за день. До этого похожий предмет обнаружили рядом с торговым центром "Авиапарк" на Ходынском поле.
Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ