Россия анонсировала сюрпризы на заседании Совбеза ООН по Украине
СБ ООН проведёт завтра заседание по Украине с участием глав МИД
Совет Безопасности ООН проведёт завтра, 17 июля, заседание по ситуации на Украине, в котором примут участие главы внешнеполитических ведомств ряда стран. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"Завтра, 17 июля, в 22:00 по Москве в Совбезе ООН пройдёт очередное обсуждение украинского кризиса, запрошенное британским председательством в Совете. На него западники планируют подтянуть "тяжёлую артиллерию" в лице ряда министров иностранных дел", — рассказал Полянский у себя в телеграм-канале.
По его оценке, западные коллеги намерены превратить мероприятие в максимально громкое антироссийское шоу "с продолжением на следующий день в Генассамблее". Однако, как отметил Полянский, Москве тоже есть что сказать. "Будут и сюрпризы, раскрывать их здесь пока не стоит", — заметил дипломат.
К слову, на прошлом заседании Совбеза 14 июля постпред РФ при организации Василий Небензя подверг жёсткой критике генсека ООН Антониу Гутерриша за доклад о "нарушителях прав детей". По его мнению, генеральный секретарь попросту не нашёл в себе мужества признать злодеяния украинских военных против детей в ходе конфликта.
Shutterstock