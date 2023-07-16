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16 июля, 17:01

Россия анонсировала сюрпризы на заседании Совбеза ООН по Украине

СБ ООН проведёт завтра заседание по Украине с участием глав МИД

Совет Безопасности ООН проведёт завтра, 17 июля, заседание по ситуации на Украине, в котором примут участие главы внешнеполитических ведомств ряда стран. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Завтра, 17 июля, в 22:00 по Москве в Совбезе ООН пройдёт очередное обсуждение украинского кризиса, запрошенное британским председательством в Совете. На него западники планируют подтянуть "тяжёлую артиллерию" в лице ряда министров иностранных дел", — рассказал Полянский у себя в телеграм-канале.

По его оценке, западные коллеги намерены превратить мероприятие в максимально громкое антироссийское шоу "с продолжением на следующий день в Генассамблее". Однако, как отметил Полянский, Москве тоже есть что сказать. "Будут и сюрпризы, раскрывать их здесь пока не стоит", — заметил дипломат.

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К слову, на прошлом заседании Совбеза 14 июля постпред РФ при организации Василий Небензя подверг жёсткой критике генсека ООН Антониу Гутерриша за доклад о "нарушителях прав детей". По его мнению, генеральный секретарь попросту не нашёл в себе мужества признать злодеяния украинских военных против детей в ходе конфликта.

Обложка ©

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Андрей Бражников
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