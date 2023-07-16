Жителей и гостей Сочи просят держаться подальше от моря из-за надвигающейся непогоды

В ближайшие дни в некоторых районах Сочи ожидаются мощные дожди с грозами. Об этом сообщил официальный канал администрации города со ссылкой на метеопрогноз.

"По сообщению синоптиков, в ближайшее время и до конца суток 16 июля, а также ночью и утром 17 июля на курорте в отдельных районах ожидаются сильные дожди с грозами", — сказано в сообщении.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский отдал всем службам распоряжение работать в усиленном режиме. Ситуация в городе под контролем оперативного штаба. Жителям и гостям курорта направили рекомендации не отдыхать у воды и быть максимально осторожными, а при возникновении ЧС обращаться по номеру 112.