Регион

Уведомления отключены

16 июля, 17:29

Жителей и гостей Сочи просят держаться подальше от моря из-за надвигающейся непогоды

Администрация Сочи предупредила о сильных дождях с грозами вплоть до 17 июля

В ближайшие дни в некоторых районах Сочи ожидаются мощные дожди с грозами. Об этом сообщил официальный канал администрации города со ссылкой на метеопрогноз.

"По сообщению синоптиков, в ближайшее время и до конца суток 16 июля, а также ночью и утром 17 июля на курорте в отдельных районах ожидаются сильные дожди с грозами", сказано в сообщении.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский отдал всем службам распоряжение работать в усиленном режиме. Ситуация в городе под контролем оперативного штаба. Жителям и гостям курорта направили рекомендации не отдыхать у воды и быть максимально осторожными, а при возникновении ЧС обращаться по номеру 112.

Новосибирск засыпало градом размером с куриное яйцо

Новосибирск засыпало градом размером с куриное яйцо

Ещё вчера в Краснодарском крае объявлялось штормовое предупреждение. Причиной стала опасность формирования смерчей над морем.

Обложка ©

Freepik

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Погода
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров