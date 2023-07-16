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16 июля, 19:04

Деревянные постройки горят в Архангельске на площади 1,5 тысячи квадратов

Крупный пожар вспыхнул в многоквартирном доме на улице Адмирала Кузнецова в Архангельске — пламя перекинулось и на ближайшие строения. МЧС публикует кадры работы пожарных бригад на месте возгорания.

Массивный пожар охватил несколько деревянных домов в Архангельске. Видео © t.me / МЧС России

В спасательных службах уточнили, что дом, который полностью охватило огнём, оказался нежилым. Также пожарные пытаются потушить стоящие рядом с ним деревянные сараи. Сейчас площадь пожара составляет уже 1500 кв. м, пока что огонь разрастается.

"В тушении задействовано более 50 человек и 15 единиц техники. Проводится наращивание сил и средств. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в сообщении пресс-службы.

Мощный пожар на свалке под Астраханью перекинулся на соседние здания

Мощный пожар на свалке под Астраханью перекинулся на соседние здания

Ранее в Брянске загорелся строящийся военный госпиталь для ветеранов. Пламя успели потушить до приезда пожарных.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Ирина Фальке
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