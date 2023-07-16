Деревянные постройки горят в Архангельске на площади 1,5 тысячи квадратов

Крупный пожар вспыхнул в многоквартирном доме на улице Адмирала Кузнецова в Архангельске — пламя перекинулось и на ближайшие строения. МЧС публикует кадры работы пожарных бригад на месте возгорания.

Массивный пожар охватил несколько деревянных домов в Архангельске. Видео © t.me / МЧС России

В спасательных службах уточнили, что дом, который полностью охватило огнём, оказался нежилым. Также пожарные пытаются потушить стоящие рядом с ним деревянные сараи. Сейчас площадь пожара составляет уже 1500 кв. м, пока что огонь разрастается.

"В тушении задействовано более 50 человек и 15 единиц техники. Проводится наращивание сил и средств. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в сообщении пресс-службы.