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16 июля, 19:10

ПВО сработала по воздушной цели над Белгородом

Губернатор Гладков: ПВО сработала по воздушной цели над Белгородом

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородским районом и самим Белгородом. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели сработала наша система ПВО", — сказано в сообщении главы региона.

Губернатор добавил, что оперативные службы сейчас выясняют последствия на земле. По имеющейся информации, пострадавших и повреждений нет.

Газопровод повреждён в Белгородской области из-за удара ВСУ

Газопровод повреждён в Белгородской области из-за удара ВСУ

Напомним, утром 16 июля ВСУ вновь обстреляли Шебекино. Удары пришлись по Центральному рынку города, погибла женщина.

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VK / Минобороны России

Юрий Лысенко
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