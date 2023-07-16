ПВО сработала по воздушной цели над Белгородом

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородским районом и самим Белгородом. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели сработала наша система ПВО", — сказано в сообщении главы региона.

Губернатор добавил, что оперативные службы сейчас выясняют последствия на земле. По имеющейся информации, пострадавших и повреждений нет.