ПВО сработала по воздушной цели над Белгородом
Губернатор Гладков: ПВО сработала по воздушной цели над Белгородом
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородским районом и самим Белгородом. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели сработала наша система ПВО", — сказано в сообщении главы региона.
Губернатор добавил, что оперативные службы сейчас выясняют последствия на земле. По имеющейся информации, пострадавших и повреждений нет.
Напомним, утром 16 июля ВСУ вновь обстреляли Шебекино. Удары пришлись по Центральному рынку города, погибла женщина.
VK / Минобороны России