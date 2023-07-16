Зарубежные поездки Лаврова сравнили с турне рок-звезды
Экс-разведчик США Риттер сравнил зарубежные визиты Лаврова с турне рок-звезды
В зарубежных странах всегда рады визитам министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.
"Вы никогда не увидите, чтобы Лаврова у самолёта в столице встречал кто-нибудь низкого ранга, зато именно это произошло с Блинкеном в Китае", — сказал Риттер в эфире ютуб-канала U.S. Tour of Duty.
Также бывший американский разведчик отметил, что зарубежные поездки главы российского дипломатического ведомства похожи на турне рок-звезды. По словам офицера, радушные приёмы Лаврову оказывают, потому что Москва относится ко всем странам с уважением.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен приняли участие в совещании министров иностранных дел (СМИД) Восточноазиатского саммита (ВАС). На заседании с президентом Индонезии представители стран, в том числе Лавров и Блинкен, надели национальные индонезийские рубашки.
Telegram / МИД России