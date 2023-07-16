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16 июля, 20:44

Зарубежные поездки Лаврова сравнили с турне рок-звезды

Экс-разведчик США Риттер сравнил зарубежные визиты Лаврова с турне рок-звезды

В зарубежных странах всегда рады визитам министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.

"Вы никогда не увидите, чтобы Лаврова у самолёта в столице встречал кто-нибудь низкого ранга, зато именно это произошло с Блинкеном в Китае", — сказал Риттер в эфире ютуб-канала U.S. Tour of Duty.

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Также бывший американский разведчик отметил, что зарубежные поездки главы российского дипломатического ведомства похожи на турне рок-звезды. По словам офицера, радушные приёмы Лаврову оказывают, потому что Москва относится ко всем странам с уважением.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен приняли участие в совещании министров иностранных дел (СМИД) Восточноазиатского саммита (ВАС). На заседании с президентом Индонезии представители стран, в том числе Лавров и Блинкен, надели национальные индонезийские рубашки.

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Telegram / МИД России

Юлия Коновалова
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