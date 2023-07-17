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16 июля, 21:39

Итальянские юниоры выиграли чемпионат Европы спустя 20 лет

Сборная Италии победила Португалию и стала чемпионом юниорского Евро

<p>Итальянские футболисты после победы на юниорском Евро. Обложка © <a href="https://www.uefa.com/under19/match/2037951--portugal-vs-italy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">uefa.com</a></p>

Итальянские футболисты после победы на юниорском Евро. Обложка © uefa.com

Сборная Италии выиграла юниорский чемпионат Европы (игроки не старше 19 лет), победив в финале команду Португалии. Встреча проходила на Мальте и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 19-й минуте забил защитник "Фиорентины" Майкл Кайоде.

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Это была вторая встреча команд на турнире, первый раз они сыграли на групповом этапе, и тогда сильнее оказались португальцы — 5:1.

Последний раз Италия выигрывала юниорский Евро 20 лет назад. Тогда в финале также была побеждена команда Португалии. После этого итальянцы трижды играли в финале, но все три матча проиграли.

Ранее Лайф рассказывал, что "Зенит" в Казани по пенальти обыграл ЦСКА и завоевал Суперкубок России. Этот трофей клуб из Санкт-Петербурга взял четвёртый раз подряд и восьмой в истории.

Артур Лапсаков
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