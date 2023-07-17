Итальянские юниоры выиграли чемпионат Европы спустя 20 лет
Сборная Италии победила Португалию и стала чемпионом юниорского Евро
Итальянские футболисты после победы на юниорском Евро. Обложка © uefa.com
Сборная Италии выиграла юниорский чемпионат Европы (игроки не старше 19 лет), победив в финале команду Португалии. Встреча проходила на Мальте и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч на 19-й минуте забил защитник "Фиорентины" Майкл Кайоде.
Это была вторая встреча команд на турнире, первый раз они сыграли на групповом этапе, и тогда сильнее оказались португальцы — 5:1.
Последний раз Италия выигрывала юниорский Евро 20 лет назад. Тогда в финале также была побеждена команда Португалии. После этого итальянцы трижды играли в финале, но все три матча проиграли.
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