Итальянские юниоры выиграли чемпионат Европы спустя 20 лет

Сборная Италии выиграла юниорский чемпионат Европы (игроки не старше 19 лет), победив в финале команду Португалии. Встреча проходила на Мальте и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 19-й минуте забил защитник "Фиорентины" Майкл Кайоде.

Это была вторая встреча команд на турнире, первый раз они сыграли на групповом этапе, и тогда сильнее оказались португальцы — 5:1.

Последний раз Италия выигрывала юниорский Евро 20 лет назад. Тогда в финале также была побеждена команда Португалии. После этого итальянцы трижды играли в финале, но все три матча проиграли.