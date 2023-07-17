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16 июля, 22:30

Мощные вспышки на Солнце вызвали нарушения связи на Земле

Три мощные вспышки класса М произошли на Солнце 16 июля

На Солнце 16 июля произошли три сильные вспышки класса М продолжительностью от 14 до 28 минут. Об этом информирует Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Фёдорова.

"В 11:26 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3372 (N21E30) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи", — говорится в сообщении на сайте научного учреждения.

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Две последующие вспышки произошли в 18:08 и 20:46 по мск. Длительность каждой 15 и 28 минут соответственно. Вспышки класса М — средней силы, выше только класс Х — самые мощные вспышки. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз.

Ранее учёные на Национальном астрономическом съезде в США рассказали, что увидели нечто необычное на снимках зонда Solar Orbiter, который был запущен в 2020 году. По словам гелиофизиков, в десятках тысяч километров от солнечной поверхности в атмосфере светила на скорости около сотни километров в секунду промчалось несколько объектов диаметром по 250 километров каждый.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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