Франция урежет бюджет впервые с 2015 года

Французские власти намерены уменьшить госрасходы в 2024 году на 4,2 миллиарда евро. Об этом сообщает Les Echos.

По информации газеты, проект бюджета на 428,8 миллиарда передан в парламент. Расходы сокращаются впервые с 2015 года.

Власти планируют отказаться от сдерживания роста тарифов на электроэнергию для потребителей. Также будут урезаны траты на здравоохранение и на восстановление экономики после спада из-за пандемии коронавируса.