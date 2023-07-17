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16 июля, 23:53

Франция урежет бюджет впервые с 2015 года

Les Echos: Франция в 2024 году сократит госрасходы на 4,2 млрд евро

Французские власти намерены уменьшить госрасходы в 2024 году на 4,2 миллиарда евро. Об этом сообщает Les Echos.

По информации газеты, проект бюджета на 428,8 миллиарда передан в парламент. Расходы сокращаются впервые с 2015 года.

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Власти планируют отказаться от сдерживания роста тарифов на электроэнергию для потребителей. Также будут урезаны траты на здравоохранение и на восстановление экономики после спада из-за пандемии коронавируса.

А ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз отдал Украине весь резерв своего бюджета до 2027 года. По словам главы ЕК, теперь министры финансов стран – членов Евросоюза будут обсуждать выделение дополнительных взносов в бюджет сообщества.

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Unsplash

Лариса Сафронова
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