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17 июля, 05:10

Президент "Крузейро" соблазнил жену судьи, отомстив за финал чемпионата штата

Видеокамера одного из ночных клубов засняла, как президент бразильского клуба "Крузейро" Сержио Сантос Родригес на танцполе целует Тассиану Валим — супругу судьи Фелипе Лимы. Об этом пишет журналист Лео Диас в "Твиттере".

Президент "Крузейро" танцует и обнимается с женой судьи, обслуживавшего финал чемпионата штата. Видео © Twitter / LeoDias

Рефери Лима работал на финале чемпионата штата Минас-Жерайс в апреле 2022 года. Игра закончилась поражением "Крузейро" из-за спорного пенальти.

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Флирт главы футбольного клуба и жены арбитра попал на камеры 15 июня 2023 года. Месть Лиме могла быть одной из причин, по которой Сержио Сантос Родригес, который состоит в браке, решил начать роман с Тассианой Валим. 40-летний президент "Крузейро" женат, у него трое детей, одному из которых два месяца.

Ранее глава Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес заявил, что главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти в 2024 году возглавит сборную Бразилии. До этого момента наставником национальной команды будет главный тренер "Флуминенсе" Фернандо Диниз, который будет совмещать должности.

Обложка ©

Twitter / LeoDias

Юлия Коновалова
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