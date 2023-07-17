Сборная Мексики победила Панаму и в 12-й раз выиграла Кубок КОНКАКАФ по футболу

Сборная Мексики победила Панаму в финале Кубка КОНКАКАФ. Встреча, состоявшаяся в Инглвуде (штат Калифорния, США), завершилась со счётом 1:0.

Единственный и победный гол на 88-й минуте забил нападающий Сантьяго Хименес.

Мексиканцы выиграли турнир в 12-й раз, обновив рекорд. У ближайшего преследователя — сборной США — семь побед.