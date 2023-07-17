Сборная Мексики победила Панаму и в 12-й раз выиграла Кубок КОНКАКАФ по футболу
Футболисты сборных Мексики и Панамы в финале Кубка КОНКАКАФ. Обложка © concacaf.com
Сборная Мексики победила Панаму в финале Кубка КОНКАКАФ. Встреча, состоявшаяся в Инглвуде (штат Калифорния, США), завершилась со счётом 1:0.
Единственный и победный гол на 88-й минуте забил нападающий Сантьяго Хименес.
Мексиканцы выиграли турнир в 12-й раз, обновив рекорд. У ближайшего преследователя — сборной США — семь побед.
Ранее Лайф рассказывал, что молодёжная сборная Англии победила Испанию и стала чемпионом Европы по футболу. Англичане прошли весь турнир, не пропустив ни одного мяча.