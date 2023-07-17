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17 июля, 02:29

Сборная Мексики победила Панаму и в 12-й раз выиграла Кубок КОНКАКАФ по футболу

<p>Футболисты сборных Мексики и Панамы в финале Кубка КОНКАКАФ. Обложка © <a href="https://www.concacaf.com/gold-cup/article/gold-cup-glory-at-stake-as-mexico-and-panama-meet-in-final/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">concacaf.com</a></p>

Футболисты сборных Мексики и Панамы в финале Кубка КОНКАКАФ. Обложка © concacaf.com

Сборная Мексики победила Панаму в финале Кубка КОНКАКАФ. Встреча, состоявшаяся в Инглвуде (штат Калифорния, США), завершилась со счётом 1:0.

Единственный и победный гол на 88-й минуте забил нападающий Сантьяго Хименес.

Мексиканцы выиграли турнир в 12-й раз, обновив рекорд. У ближайшего преследователя — сборной США — семь побед.

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Артур Лапсаков
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