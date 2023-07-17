Apple хочет выпускать iPhone с революционным дисплеем
Appleinsider: Apple запатентовала сворачивающийся дисплей для iPhone
Корпорация Apple запатентовала дисплей для новых смартфонов iPhone, который можно свернуть. Об этом сообщает издание Appleinsider.
Новое изобретение продемострировано на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США. Размер экрана смартфона регулируется путём сворачивания внутрь гибкой OLED-панели устройства.
Подробно описывается защитный слой — сенсоры экрана, оценивающие давление на материал с целью предотвратить поломку передней панели. Также инженеры компании отмечают прозрачный полимерный слой, оберегающий экран от царапин, и сенсоры дисплея, реагирующие на жесты, чтобы регулировать экран, не касаясь передней панели.
А ранее Лайф писал, что компания Apple приступила к разработке гарнитуры с медицинскими функциями. В наушниках AirPods могут появиться функция проверки слуха и встроенный термометр.
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