Apple хочет выпускать iPhone с революционным дисплеем

Корпорация Apple запатентовала дисплей для новых смартфонов iPhone, который можно свернуть. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Новое изобретение продемострировано на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США. Размер экрана смартфона регулируется путём сворачивания внутрь гибкой OLED-панели устройства.

Подробно описывается защитный слой — сенсоры экрана, оценивающие давление на материал с целью предотвратить поломку передней панели. Также инженеры компании отмечают прозрачный полимерный слой, оберегающий экран от царапин, и сенсоры дисплея, реагирующие на жесты, чтобы регулировать экран, не касаясь передней панели.