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17 июля, 04:50

Apple хочет выпускать iPhone с революционным дисплеем

Appleinsider: Apple запатентовала сворачивающийся дисплей для iPhone

Корпорация Apple запатентовала дисплей для новых смартфонов iPhone, который можно свернуть. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Новое изобретение продемострировано на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США. Размер экрана смартфона регулируется путём сворачивания внутрь гибкой OLED-панели устройства.

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Подробно описывается защитный слой — сенсоры экрана, оценивающие давление на материал с целью предотвратить поломку передней панели. Также инженеры компании отмечают прозрачный полимерный слой, оберегающий экран от царапин, и сенсоры дисплея, реагирующие на жесты, чтобы регулировать экран, не касаясь передней панели.

А ранее Лайф писал, что компания Apple приступила к разработке гарнитуры с медицинскими функциями. В наушниках AirPods могут появиться функция проверки слуха и встроенный термометр.

Обложка ©

flickr.com / Adam Fagen

Лариса Сафронова
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