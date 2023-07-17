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17 июля, 06:54

Курс евро превысил 102 рубля

Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля впервые с 6 июля

Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля впервые с 6 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по информации на 09:21 мск, валюта прибавляла 0,86% — до 102,08 рубля. В 09:35 рост замедлился до 0,77% — до 101,98 рубля.

Доллар прибавил 0,79% — до 90,77 рубля, юань — 0,21% — до 12,647 рубля.

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Напомним, в предыдущий раз евро стоил больше 102 рублей 6 июля. Тогда это произошло впервые с марта прошлого года.

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ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Никита Никонов
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