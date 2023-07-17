Курс евро превысил 102 рубля

Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля впервые с 6 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по информации на 09:21 мск, валюта прибавляла 0,86% — до 102,08 рубля. В 09:35 рост замедлился до 0,77% — до 101,98 рубля.

Доллар прибавил 0,79% — до 90,77 рубля, юань — 0,21% — до 12,647 рубля.