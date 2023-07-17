В России резко подорожали грузовые перевозки

Отмечается, что ставки по самым популярным российским направлениям в среднем повысились на 38% за год и на 10% за последние три месяца. При этом цены на международные перевозки почти не выросли. Руководитель международного направления в Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко сообщил, что стоимость транспортировки из Турции сократилась на 15–20% по сравнению с началом года. В Китае ставки снизились на 30–40%. Это связано в том числе с улучшением ситуации с очередями на границах. Вместе с тем на европейском направлении цены стабильны, но объём резко сократился на 60–80% из-за торговых ограничений, политической нестабильности и слабого курса рубля.