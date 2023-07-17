В России резко подорожали грузовые перевозки
"Коммерсант": В России грузовые автоперевозки подорожали почти на 40%
В России стоимость грузовых автоперевозок выросла почти на 40%, а спрос увеличился более чем на 60%. Об этом пишет "Коммерсант".
Как заявил изданию основатель биржи грузоперевозок Ati.su Святослав Вильде, такой рост связан с ускорением процессов импортозамещения и перестройки производственных цепочек. В свою очередь коммерческий директор Sota Logistic Кирилл Латинский считает, что перевозки по России подорожали из-за нехватки водителей грузовиков и техники.
Отмечается, что ставки по самым популярным российским направлениям в среднем повысились на 38% за год и на 10% за последние три месяца. При этом цены на международные перевозки почти не выросли. Руководитель международного направления в Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко сообщил, что стоимость транспортировки из Турции сократилась на 15–20% по сравнению с началом года. В Китае ставки снизились на 30–40%. Это связано в том числе с улучшением ситуации с очередями на границах. Вместе с тем на европейском направлении цены стабильны, но объём резко сократился на 60–80% из-за торговых ограничений, политической нестабильности и слабого курса рубля.
А ранее Минтранс сообщил о том, что Правительство РФ ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории России. Исключение сделали для важных товаров. Кроме того, запрет не действует на перевозки в Калининградскую область.
ТАСС / Артем Геодакян