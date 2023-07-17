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17 июля, 07:36

В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и восьми областях Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса по оповещению населения.

В частности, предупреждение действует в Черниговской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях.

Киевляне пожаловались, что их не пустили в метро во время воздушной тревоги

Киевляне пожаловались, что их не пустили в метро во время воздушной тревоги

А ранее в США назвали города, которые потеряет Украина после одного "намёка" Путина. Как заявил бывший разведчик ВС США и военный эксперт Скотт Риттер, появление "санитарной зоны", о которой ранее заявлял президент РФ, будет означать для киевских властей потерю ряда крупных городов.

Обложка ©

Getty Images / Andriy Dubchak / dia images

Александра Вишнякова
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