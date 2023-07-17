В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и восьми областях Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса по оповещению населения.

Киевляне пожаловались, что их не пустили в метро во время воздушной тревоги

А ранее в США назвали города, которые потеряет Украина после одного "намёка" Путина. Как заявил бывший разведчик ВС США и военный эксперт Скотт Риттер, появление "санитарной зоны", о которой ранее заявлял президент РФ, будет означать для киевских властей потерю ряда крупных городов.