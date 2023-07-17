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17 июля, 08:24

Мизулину не включили в список кандидатов в Совфед

Врио главы Омской области Хоценко не включил Мизулину в список кандидатов в СФ

<p>Елена Мизулина. Обложка © <a href="http://council.gov.ru/events/multimedia/photo/70165/?hl=%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Совет Федерации</a></p>

Елена Мизулина. Обложка © Совет Федерации

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко не включил в список кандидатов в Совет Федерации действующего сенатора от региона Елену Мизулину. Об этом сообщила его пресс-секретарь Мина Ахвердиева.

"При подаче документов в избирательную комиссию Омской области на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора Виталий Хоценко представил в том числе и список сенаторов. Елены Мизулиной в этом списке нет", — приводит ТАСС её слова.

Ахвердиева подчеркнула также, что в настоящий момент все документы находятся на проверке.

Мизулина высказалась в защиту прав эмбрионов в пробирке

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Ранее сообщалось, что Елена Мизулина покинет Совет Федерации после единого дня голосования 10 сентября. На должность сенатора от Омской области она была назначена в 2015 году.

Светлана Оперук
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