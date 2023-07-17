Мизулину не включили в список кандидатов в Совфед
Врио главы Омской области Хоценко не включил Мизулину в список кандидатов в СФ
Елена Мизулина. Обложка © Совет Федерации
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко не включил в список кандидатов в Совет Федерации действующего сенатора от региона Елену Мизулину. Об этом сообщила его пресс-секретарь Мина Ахвердиева.
"При подаче документов в избирательную комиссию Омской области на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора Виталий Хоценко представил в том числе и список сенаторов. Елены Мизулиной в этом списке нет", — приводит ТАСС её слова.
Ахвердиева подчеркнула также, что в настоящий момент все документы находятся на проверке.
Ранее сообщалось, что Елена Мизулина покинет Совет Федерации после единого дня голосования 10 сентября. На должность сенатора от Омской области она была назначена в 2015 году.