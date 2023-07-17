Туристка придумала простой способ бесплатно отдохнуть в роскошном отеле

Туристка из Британии вместе с детьми четыре дня отдыхала в роскошном отеле Ramada Hotel & Suites на турецком курорте Кушадасы, используя старый браслет "Всё включено". Об этом пишет The Daily Mail.

Туристка четыре дня жила в турецком отеле, используя старый браслет. Видео © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / roxannebalciunas123

Изначально женщина с семьёй ездила в этот отель в мае, но спустя два месяца нашла в чемодане старые браслеты и снова забронировала поездку. Поехала она не одна, а с двумя детьми. Семья провела ночь в дешёвой квартире, а потом прокралась в отель с помощью старых браслетов. Сама женщина рассказала, что просто решила удивить свою мать, которая в этот момент тоже там отдыхает.

"Моя мама забронировала отпуск всего неделю назад. Я посоветовала ей этот отель, а затем нашла майские браслеты... Сначала я просто шутила над детьми, что мы пойдём есть чужую еду, но потом мы пошли... Я воспользовалась браслетами, и всё получилось", — поделилась британка.

По её словам, на входе в отель никто не проверял браслеты. Детям же в итоге понравился отдых. Например, сын женщины каждый раз радовался бесплатной еде.