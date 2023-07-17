АвтоВАЗ сообщил о возобновлении производства Lada Granta с ABS

АвтоВАЗ принял решение возобновить создание и выпуск Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS). Об этом сообщается на сайте автомобилестроительной компании.

В компании добавили, что антиблокировочная система тормозов устанавливается на все модели Granta, начиная с комплектации Classic. Рекомендованная розничная стоимость такой машины с ABS стартует с отметки 772,5 тысячи рублей.