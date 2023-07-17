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17 июля, 09:37

АвтоВАЗ сообщил о возобновлении производства Lada Granta с ABS

АвтоВАЗ принял решение возобновить создание и выпуск Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS). Об этом сообщается на сайте автомобилестроительной компании.

"АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta, оснащённых антиблокировочной системой тормозов", — указывается в сообщении.

В компании добавили, что антиблокировочная система тормозов устанавливается на все модели Granta, начиная с комплектации Classic. Рекомендованная розничная стоимость такой машины с ABS стартует с отметки 772,5 тысячи рублей.

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Напомним, с весны прошлого года в России действовали упрощённые требования для выпуска автомобилей, разрешающие производителям не устанавливать ABS. В начале июня 2023 года стало известно, что правительство вернуло ABS в обязательные требования к выпуску авто.

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Lada

Светлана Оперук
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