АвтоВАЗ сообщил о возобновлении производства Lada Granta с ABS
АвтоВАЗ принял решение возобновить создание и выпуск Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS). Об этом сообщается на сайте автомобилестроительной компании.
"АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta, оснащённых антиблокировочной системой тормозов", — указывается в сообщении.
В компании добавили, что антиблокировочная система тормозов устанавливается на все модели Granta, начиная с комплектации Classic. Рекомендованная розничная стоимость такой машины с ABS стартует с отметки 772,5 тысячи рублей.
Напомним, с весны прошлого года в России действовали упрощённые требования для выпуска автомобилей, разрешающие производителям не устанавливать ABS. В начале июня 2023 года стало известно, что правительство вернуло ABS в обязательные требования к выпуску авто.