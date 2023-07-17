Психологи опровергли миф о пользе питомцев при психических расстройствах

Домашние животные не улучшают состояние человека с серьёзными психическими расстройствами. Об этом говорится в результатах исследования учёных из Университета Йорка в Англии. Их работа размещена в журнале Human-Animal Interactions.

Специалисты опросили 170 британцев с психическими заболеваниями, в частности, шизофренией и биполярным расстройством. 81 респондент заявил о том, что у него есть как минимум один питомец. Свыше 95% этих респондентов рассказали, что их животное было для них источником постоянства и заставляло чувствовать себя любимыми. Вместе с тем учёные отмечают, что наличие такого друга не было связано с лучшим самочувствием или меньшими проявлениями депрессии и тревоги.

В ходе опроса, который проводился в 2021 году, выяснилось, что домашнее животное ассоциировалось с ухудшением состояния людей с серьёзными психическими заболеваниями. Эксперты объясняют это ограничениями из-за пандемии коронавируса и проблемами ухода за питомцами при изоляции.

"Пандемия предоставила возможность более внимательно изучить этот вопрос, и мы выяснили, что, хотя многие участники с серьёзными психическими заболеваниями говорили, что их питомец был спасательным кругом в течение этого времени, преимущества, были перевешены дополнительными обязательствами, стрессом и беспокойством, который вызван уходом за животным в условиях изоляции", — написали учёные.