В Приднестровье убили лидера оппозиции Олега Хоржана

В Приднестровье найден мёртвым лидер Союза оппозиционных сил непризнанной республики Олег Хоржан. По данным МВД, смерть политика была насильственной — он был застрелен в своём доме.

"В понедельник, 17 июля, примерно в 11:30 в милицию поступило сообщение о том, что по месту жительства — в частном доме в селе Суклея — обнаружен труп Хоржана Олега Олеговича с признаками насильственной смерти", — рассказали в ведомстве.

Тело политика нашла жена рядом с открытым сейфом. Сейф был пуст.