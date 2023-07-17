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17 июля, 10:37

В Приднестровье убили лидера оппозиции Олега Хоржана

МВД Приднестровья сообщило о смерти лидера оппозиции Хоржана

В Приднестровье найден мёртвым лидер Союза оппозиционных сил непризнанной республики Олег Хоржан. По данным МВД, смерть политика была насильственной — он был застрелен в своём доме.

"В понедельник, 17 июля, примерно в 11:30 в милицию поступило сообщение о том, что по месту жительства — в частном доме в селе Суклея — обнаружен труп Хоржана Олега Олеговича с признаками насильственной смерти", — рассказали в ведомстве.

Тело политика нашла жена рядом с открытым сейфом. Сейф был пуст.

В Приднестровье указали на агрессивные планы Украины и Молдавии по региону

В Приднестровье указали на агрессивные планы Украины и Молдавии по региону

А ранее глава Министерства государственной безопасности Приднестровья рассказал, что уже около года жители республики получают с украинских номеров сообщения с призывами нападать на россиян. В связи с этим МГБ возбудило уголовные дела по статьям "Терроризм", "Экстремизм", "Диверсия" и "Государственная измена".

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kprf.ru

Александра Вишнякова
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