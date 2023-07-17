Сервис проверки паспортов оказался временно недоступен

"В настоящее время онлайн-сервис проверки по списку недействительных российских паспортов на интернет-сайте ГУВМ МВД РФ недоступен в связи с проведением технических работ. О возобновлении функционирования сервиса будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, сервис для проверки сведений об утерянных или недействительных паспортах, используемый ранее кредитными и некредитными финансовыми организациями, "исключён из перечня источников информации для них". При этом граждане, у которых возникли сложности с подтверждением статуса действительного паспорта, могут проверить свой документ на онлайн-сервисе МВД РФ и вне зависимости от результата нажать кнопку "Сообщить об ошибке". Также в полиции рекомендуют подать соответствующий запрос в службу поддержки на "Госуслугах".