Сервис проверки паспортов оказался временно недоступен
МВД РФ: Сервис проверки недействительных паспортов недоступен по техпричинам
Онлайн-сервис МВД России по проверке недействительных российских паспортов недоступен. Причина в технических работах, сообщает пресс-служба ведомства.
"В настоящее время онлайн-сервис проверки по списку недействительных российских паспортов на интернет-сайте ГУВМ МВД РФ недоступен в связи с проведением технических работ. О возобновлении функционирования сервиса будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, сервис для проверки сведений об утерянных или недействительных паспортах, используемый ранее кредитными и некредитными финансовыми организациями, "исключён из перечня источников информации для них". При этом граждане, у которых возникли сложности с подтверждением статуса действительного паспорта, могут проверить свой документ на онлайн-сервисе МВД РФ и вне зависимости от результата нажать кнопку "Сообщить об ошибке". Также в полиции рекомендуют подать соответствующий запрос в службу поддержки на "Госуслугах".
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, обсуждается ли в России возможность входа в Интернет по паспорту.
Пресс-центр МВД России