Регион

Уведомления отключены

17 июля, 11:19

Минцифры до 1 сентября остановит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT

Минцифры РФ приостановит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, министерство до 1 сентября намерено

  • провести независимую оценку компетенций сотрудников РФРИТ (основного оператора грантов);
  • провести аудит решений о выдаче грантов в 2022–2023 годах, а также отмену проектов, по которым есть сомнения;
  • обновить состав комиссии, принимающей решение о выдаче грантов, и пул экспертов, участвующих в оценке заявок;
  • оптимизировать процессы согласований, чтобы исключить влияние на них сотрудников ведомства и обеспечить прозрачность и публичность всех этапов запуска и реализации проектов.
Стало известно, насколько в России за год вырос спрос на айтишников

Стало известно, насколько в России за год вырос спрос на айтишников

Для этого ведомство создаст комиссию во главе с министром Максутом Шадаевым. В неё войдут представители основных ассоциаций в сфере IT и экспертных организаций. Данная комиссия проверит обоснованность всех отказов в поддержке проектов, рассмотрит жалобы и предложения по оптимизации процессов и представит результаты анализа процессов и аудита проектов.

Ранее Лайф писал, что около 85% IT-специалистов, покинувших Россию в прошлом году, вернулись на родину. Причём снова уезжать айтишники больше не планируют.

Обложка ©

Shutterstock

Иван Косицын
  • Новости
  • Минцифры РФ
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров