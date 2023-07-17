Минцифры до 1 сентября остановит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT
Минцифры РФ приостановит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Кроме того, министерство до 1 сентября намерено
- провести независимую оценку компетенций сотрудников РФРИТ (основного оператора грантов);
- провести аудит решений о выдаче грантов в 2022–2023 годах, а также отмену проектов, по которым есть сомнения;
- обновить состав комиссии, принимающей решение о выдаче грантов, и пул экспертов, участвующих в оценке заявок;
- оптимизировать процессы согласований, чтобы исключить влияние на них сотрудников ведомства и обеспечить прозрачность и публичность всех этапов запуска и реализации проектов.
Для этого ведомство создаст комиссию во главе с министром Максутом Шадаевым. В неё войдут представители основных ассоциаций в сфере IT и экспертных организаций. Данная комиссия проверит обоснованность всех отказов в поддержке проектов, рассмотрит жалобы и предложения по оптимизации процессов и представит результаты анализа процессов и аудита проектов.
Ранее Лайф писал, что около 85% IT-специалистов, покинувших Россию в прошлом году, вернулись на родину. Причём снова уезжать айтишники больше не планируют.
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