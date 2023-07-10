Подавляющее большинство уехавших айтишников вернулось в Россию

Около 85% IT-специалистов, покинувших Россию в прошлом году, вернулись на родину. Об этом рассказал IT-интегратор AWG Александр Хачиян.

"Если всех уехавших за рубеж в 2022 году возьмём за 100%, то за рубежом до сих пор остались 15%, а в Россию вернулись 85%", — приводит его слова "Газета.ru".

Как объяснил Хачиян, такие цифры основаны на данных AWG и компаний-заказчиков. Причём снова уезжать вернувшиеся в Россию айтишники больше не планируют. Глава IT-интегратора также отметил, что наиболее заметна волна возвращений была в период с февраля по март этого года. По его мнению, живущие за рубежом просто начали сталкиваться с первыми сложностями, в том числе потерей налогового резидентства.

"У них НДФЛ с 13–15% резко уходил в 30%. А работодатели не собирались это компенсировать. И это тоже был сильный мотиватор", — добавил Хачиян.