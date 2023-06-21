Сбежавших за рубеж айтишников призвали не заманивать обратно в Россию

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что специальной программы для возвращения в Россию уехавших айтишников не потребовалось — специалисты возвращаются сами. На эту тему порассуждал в эфире радио "Комсомольская правда" председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

"Да, некоторые действительно возвращаются, но каких-то мер предпринимать действительно не нужно ещё и по другой причине. Многие прожили там уже больше года, привыкли к западной культуре, и настроений на возвращение от них я не вижу, так зачем создавать это искусственно?" — считает Клименко.

Он подчеркнул, что у нас кадровая история уже "устаканилась", а в вузах обучают новое поколение айтишников. Уже через несколько лет потребность в возвращении уехавших полностью пропадёт.