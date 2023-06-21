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21 июня, 11:24

Сбежавших за рубеж айтишников призвали не заманивать обратно в Россию

Эксперт Клименко: Дополнительные меры для возвращения IT-специалистов не нужны

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что специальной программы для возвращения в Россию уехавших айтишников не потребовалось — специалисты возвращаются сами. На эту тему порассуждал в эфире радио "Комсомольская правда" председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

"Да, некоторые действительно возвращаются, но каких-то мер предпринимать действительно не нужно ещё и по другой причине. Многие прожили там уже больше года, привыкли к западной культуре, и настроений на возвращение от них я не вижу, так зачем создавать это искусственно?" — считает Клименко.

Он подчеркнул, что у нас кадровая история уже "устаканилась", а в вузах обучают новое поколение айтишников. Уже через несколько лет потребность в возвращении уехавших полностью пропадёт.

В Госдуме известной пословицей оценили возвращение половины уехавших россиян

В Госдуме известной пословицей оценили возвращение половины уехавших россиян

Напомним, в начале года стало известно о том, что в Минцифры вместе с профильными ассоциациями занялись разработкой мер — карательных и поощрительных — для возвращения IT-специалистов в Россию. Так, например, им хотели частично оплатить переезд и предоставить гарантированную бронь от призыва в армию.

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Ирина Фальке
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