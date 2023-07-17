Регион

Уведомления отключены

17 июля, 11:16

Тело подростка вытащили из пруда в Сокольниках

SHOT: Тело человека подняли со дна Первого Путяевского пруда в Сокольниках

<p>Человек утонул в Путяевском пруду. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-138107642_60250" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сокольники Богородское Преображенское</a></p>

Человек утонул в Путяевском пруду. Обложка © VK / Сокольники Богородское Преображенское

В Первом Путяевском пруду, расположенном в московском районе Сокольники, утонул человек. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным телеграм-канала, тонущего увидела прохожая. Самостоятельно она не смогла помочь ему и вызвала спасателей. В результате сотрудники экстренных служб подняли тело. Предварительно, погибшим является парень-подросток. В настоящий момент правоохранители устанавливают его личность и возраст.

МЧС: С начала купального сезона в водоёмах Санкт-Петербурга утонули 16 человек

МЧС: С начала купального сезона в водоёмах Санкт-Петербурга утонули 16 человек

Ранее в Иркутской области двухлетний мальчик утонул в реке Анге в районе посёлка Качуг. Трагедия произошла в тот момент, когда его мать отвлеклась.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров