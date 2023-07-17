Тело подростка вытащили из пруда в Сокольниках

В Первом Путяевском пруду, расположенном в московском районе Сокольники, утонул человек. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным телеграм-канала, тонущего увидела прохожая. Самостоятельно она не смогла помочь ему и вызвала спасателей. В результате сотрудники экстренных служб подняли тело. Предварительно, погибшим является парень-подросток. В настоящий момент правоохранители устанавливают его личность и возраст.