Тело подростка вытащили из пруда в Сокольниках
SHOT: Тело человека подняли со дна Первого Путяевского пруда в Сокольниках
Человек утонул в Путяевском пруду. Обложка © VK / Сокольники Богородское Преображенское
В Первом Путяевском пруду, расположенном в московском районе Сокольники, утонул человек. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным телеграм-канала, тонущего увидела прохожая. Самостоятельно она не смогла помочь ему и вызвала спасателей. В результате сотрудники экстренных служб подняли тело. Предварительно, погибшим является парень-подросток. В настоящий момент правоохранители устанавливают его личность и возраст.
Ранее в Иркутской области двухлетний мальчик утонул в реке Анге в районе посёлка Качуг. Трагедия произошла в тот момент, когда его мать отвлеклась.