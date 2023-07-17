Войска РФ уничтожили склад топлива для военной техники "Лимана" под Краматорском

Вооружённые силы Украины (ВСУ) понесли потери в зоне спецоперации в районе Краматорска ДНР. В частности, российским войскам удалось уничтожить склад топлива для техники группы "Лиман". Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожен склад топлива для военной техники оперативно-тактической группы "Лиман", — доложил он.