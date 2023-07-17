ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 июля 2023, 11:35
8083

Войска РФ уничтожили склад топлива для военной техники "Лимана" под Краматорском

Вооружённые силы Украины (ВСУ) понесли потери в зоне спецоперации в районе Краматорска ДНР. В частности, российским войскам удалось уничтожить склад топлива для техники группы "Лиман". Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожен склад топлива для военной техники оперативно-тактической группы "Лиман", — доложил он.

Раскрыты потери ВСУ на Краснолиманском направлении
Раскрыты потери ВСУ на Краснолиманском направлении

Ранее Конашенков сообщил, что потери ВСУ на Донецком направлении составили до 270 военных. Вместе с тем противник лишился двух ББМ и пяти автомобилей.

BannerImage

ТАСС / Алексей Коновалов

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Игорь Конашенков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar