Войска РФ уничтожили склад топлива для военной техники "Лимана" под Краматорском
Вооружённые силы Украины (ВСУ) понесли потери в зоне спецоперации в районе Краматорска ДНР. В частности, российским войскам удалось уничтожить склад топлива для техники группы "Лиман". Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе города Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожен склад топлива для военной техники оперативно-тактической группы "Лиман", — доложил он.
Ранее Конашенков сообщил, что потери ВСУ на Донецком направлении составили до 270 военных. Вместе с тем противник лишился двух ББМ и пяти автомобилей.
ТАСС / Алексей Коновалов