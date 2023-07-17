Россиян предупредили о подорожании газа в следующем году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила повышение оптовых цен на газ для всех потребителей (граждан, предприятий). Стоимость топлива вырастет на 8% с 1 июля 2024 года. Об этом говорится в приказе службы.

Согласно этому документу, такая же индексация цен на газ запланирована в 2025 году: на 8% с 1 июля.

В предыдущий раз стоимость газа в России повышали 1 декабря 2022 года — на 8,5%. Очередные повышения в 2024-м и 2025 году являются плановыми.