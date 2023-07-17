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17 июля, 11:30

Россиян предупредили о подорожании газа в следующем году

ФАС: В России с 1 июля 2024 года на 8% вырастут регулируемые цены на газ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила повышение оптовых цен на газ для всех потребителей (граждан, предприятий). Стоимость топлива вырастет на 8% с 1 июля 2024 года. Об этом говорится в приказе службы.

Согласно этому документу, такая же индексация цен на газ запланирована в 2025 году: на 8% с 1 июля.

В предыдущий раз стоимость газа в России повышали 1 декабря 2022 года — на 8,5%. Очередные повышения в 2024-м и 2025 году являются плановыми.

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Агентство "Москва" / Антон Кардашов

Андрей Григорьев
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