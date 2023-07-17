Снаряд со стороны Украины прилетел в огород жителей Белгородской области
SHOT: Украинские войска обстреляли белгородское село Илек-Пеньковка
Украинские войска обстреляли село Илек-Пеньковка в Краснояружском районе Белгородской области. Один из снарядов прилетел в огород местных жителей, сообщает SHOT.
Снаряд со стороны Украины прилетел жителям Белгородской области в огород. Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, в общей сложности было слышно три взрыва. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
А накануне Лайф сообщал, что ВСУ "Градами" обстреляли Шебекино в Белгородской области. Удары пришлись по Центральному рынку города, погибла женщина.
Кадр из видео Telegram / SHOT