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17 июля, 12:16

Снаряд со стороны Украины прилетел в огород жителей Белгородской области

SHOT: Украинские войска обстреляли белгородское село Илек-Пеньковка

Украинские войска обстреляли село Илек-Пеньковка в Краснояружском районе Белгородской области. Один из снарядов прилетел в огород местных жителей, сообщает SHOT.

Снаряд со стороны Украины прилетел жителям Белгородской области в огород. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, в общей сложности было слышно три взрыва. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

А накануне Лайф сообщал, что ВСУ "Градами" обстреляли Шебекино в Белгородской области. Удары пришлись по Центральному рынку города, погибла женщина.

ПВО сработала по воздушной цели над Белгородом

ПВО сработала по воздушной цели над Белгородом

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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