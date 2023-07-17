Снаряд со стороны Украины прилетел в огород жителей Белгородской области

Украинские войска обстреляли село Илек-Пеньковка в Краснояружском районе Белгородской области. Один из снарядов прилетел в огород местных жителей, сообщает SHOT.

Снаряд со стороны Украины прилетел жителям Белгородской области в огород. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, в общей сложности было слышно три взрыва. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.