"Страшнейший яд": Врач рассказал, до какого возраста редко доживают алкоголики

Регулярно употребляющие водку люди редко перешагивают 50-летний возраст. Всё из-за того, что этот алкогольный напиток является страшнейшим ядом для организма, который не щадит ни одну клетку. Об этом в беседе с Лайфом рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

"Если взять любого "мемного алкоголика Интернета", то у него можно найти кучу заболеваний. Во-первых, панкреатит, или воспаление поджелудочной железы, при котором происходит постепенное отмирание тканей железы, нарушается переваривание пищи и развивается сахарный диабет", — отметил эксперт.

Любителям водки также может грозить цирроз печени, указал медик. По его словам, из-за этого напитка орган подвергается жировому перерождению, а его ткани постепенно превращаются в рубцы. Печень перестаёт обезвреживать токсины, наступает печёночная энцефалопатия.

"Вследствие цирроза развивается портальная гипертензия, которая может привести к кровотечению из варикозных вен пищевода и желудка, убивающему алкоголика без оказания экстренной помощи", — отметил Умнов.

Также из-за водки повреждается сердечно-сосудистая система. Этанол способствует сужению сосудов и формированию атеросклеротических бляшек, из-за чего нарушается кровоснабжение тканей. Воспаление и некроз тканей сердца ведут к появлению сердечной недостаточности, нарушению сердечного ритма и подъёму артериального давления.

У алкоголика происходит постепенное размягчение тканей головного мозга, возможны слабоумие и деменция. Кроме того, высок риск спазмов мышц тела, паралича, а также более страшных болезней — рака желудка, поджелудочной железы, печени, пищевода и половых органов.