Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник в Брагинском районе на юге Гомельской области. Военные заметили дрон во время полёта вдоль русла Днепра. По данным Погранкомитета республики, квадрокоптер принудительно посадили на воду с помощью радиоэлектронного ружья.

Бросок на Киев или польская интервенция в Белоруссию: Чего опасаются Киев и Варшава от ЧВК "Вагнер"

Бросок на Киев или польская интервенция в Белоруссию: Чего опасаются Киев и Варшава от ЧВК "Вагнер"

Напомним, что 4 июля стало известно о переброске личного состава и техники украинских войск к границе с Белоруссией. Об этом заявил командующий оперативным командованием "Север" ВСУ Сергей Наев. Он добавил, что работы в этом направлении продолжаются уже несколько месяцев: "строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны".