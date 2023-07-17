Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник
Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник в Брагинском районе на юге Гомельской области. Военные заметили дрон во время полёта вдоль русла Днепра. По данным Погранкомитета республики, квадрокоптер принудительно посадили на воду с помощью радиоэлектронного ружья.
Гомельские пограничники перехватили украинский беспилотник. Видео © Telegram / Пограничный комитет Беларуси
"Украинская сторона продолжает провокационные действия, связанные с преднамеренным залётом беспилотников на территорию Республики Беларусь", — сказано в сообщении ведомства.
В Погранкомитете добавили, что по данному факту начат административный процесс и проводится проверка.
Напомним, что 4 июля стало известно о переброске личного состава и техники украинских войск к границе с Белоруссией. Об этом заявил командующий оперативным командованием "Север" ВСУ Сергей Наев. Он добавил, что работы в этом направлении продолжаются уже несколько месяцев: "строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны".