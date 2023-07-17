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Опубликовано 17 июля 2023, 13:05
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Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник

Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник в Брагинском районе на юге Гомельской области. Военные заметили дрон во время полёта вдоль русла Днепра. По данным Погранкомитета республики, квадрокоптер принудительно посадили на воду с помощью радиоэлектронного ружья.

Гомельские пограничники перехватили украинский беспилотник. Видео © Telegram / Пограничный комитет Беларуси

"Украинская сторона продолжает провокационные действия, связанные с преднамеренным залётом беспилотников на территорию Республики Беларусь", сказано в сообщении ведомства.

В Погранкомитете добавили, что по данному факту начат административный процесс и проводится проверка.

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Напомним, что 4 июля стало известно о переброске личного состава и техники украинских войск к границе с Белоруссией. Об этом заявил командующий оперативным командованием "Север" ВСУ Сергей Наев. Он добавил, что работы в этом направлении продолжаются уже несколько месяцев: "строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны".

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Telegram / Пограничный комитет Беларуси

Марина Калегина
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