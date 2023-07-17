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17 июля, 13:59

Хирурги в Уфе спасли жизнь подростку с ножевым ранением сердца

<p>Уфимские врачи спасают жизнь 17-летнему парню. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/DrRakhmatullin/946" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Айрат Рахматуллин</a></p>

Уфимские врачи спасают жизнь 17-летнему парню. Обложка © Telegram / Айрат Рахматуллин

В Уфе хирурги спасли 17-летнего парня, который поступил в больницу с ножевым ранением сердца. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

Уфимские врачи спасают жизнь 17-летнему парню. Обложка © Telegram / Айрат Рахматуллин

Уфимские врачи спасают жизнь 17-летнему парню. Обложка © Telegram / Айрат Рахматуллин

По словам министра, подросток поступил в критическом состоянии в городскую детскую клиническую больницу № 17 в экстренном порядке. Рахматуллин подчеркнул, что жизнь парня на тот момент висела на волоске. В операционной пациента сразу ждала мультидисциплинарная бригада хирургов во главе с заведующим травматологическим отделением Иреком Шариповым.

"Врачи ушили рану на работающем сердце, ликвидировали риск кровотечения. Гемодинамика восстановилась. Операция длилась один час 15 минут", — рассказал министр.

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Светлана Оперук
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