Хирурги в Уфе спасли жизнь подростку с ножевым ранением сердца

В Уфе хирурги спасли 17-летнего парня, который поступил в больницу с ножевым ранением сердца. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

Уфимские врачи спасают жизнь 17-летнему парню. Обложка © Telegram / Айрат Рахматуллин

По словам министра, подросток поступил в критическом состоянии в городскую детскую клиническую больницу № 17 в экстренном порядке. Рахматуллин подчеркнул, что жизнь парня на тот момент висела на волоске. В операционной пациента сразу ждала мультидисциплинарная бригада хирургов во главе с заведующим травматологическим отделением Иреком Шариповым.

"Врачи ушили рану на работающем сердце, ликвидировали риск кровотечения. Гемодинамика восстановилась. Операция длилась один час 15 минут", — рассказал министр.