Киргизия "от безысходности" позвала рабочих из Дубая строить дом в Бишкеке
Жапаров: Новый дом правительства в Бишкеке будут строить 800 рабочих из Дубая
Власти Киргизии были вынуждены пригласить 800 рабочих из Дубая, чтобы построить новый Дом правительства в Бишкеке. Об этом сообщил президент республики Садыр Жапаров.
По словам главы государства, это пришлось сделать "от безысходности". Политик озвучил причины, заставившие официальный Бишкек пойти на такой шаг.
"Если рабочий день составляет восемь часов, наши трудятся только пять. Если надо работать в субботу, могут не прийти в понедельник. Час уходит на обед, час — на интернет в смартфоне, ещё час — на перекур", — сказал Жапаров.
По словам лидера Киргизии, работу, которую иностранец выполняет за день, житель республики "не может закончить и за неделю".
Ранее сообщалось, что спецслужбы Киргизии задержали свыше 30 подозреваемых в подготовке госпереворота. По данным силовиков, они были участниками группировки, которая на протяжении года целенаправленно привлекала сторонников и вербовала наиболее недовольных граждан.
ТАСС / EPA / IGOR KOVALENKO