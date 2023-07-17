Киргизия "от безысходности" позвала рабочих из Дубая строить дом в Бишкеке

Власти Киргизии были вынуждены пригласить 800 рабочих из Дубая, чтобы построить новый Дом правительства в Бишкеке. Об этом сообщил президент республики Садыр Жапаров.

По словам главы государства, это пришлось сделать "от безысходности". Политик озвучил причины, заставившие официальный Бишкек пойти на такой шаг.

"Если рабочий день составляет восемь часов, наши трудятся только пять. Если надо работать в субботу, могут не прийти в понедельник. Час уходит на обед, час — на интернет в смартфоне, ещё час — на перекур", — сказал Жапаров.

По словам лидера Киргизии, работу, которую иностранец выполняет за день, житель республики "не может закончить и за неделю".