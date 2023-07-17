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17 июля, 13:43

Российские школьники установили абсолютный рекорд на олимпиаде по физике в Токио

Российские школьники забрали все золотые медали на 53-й Международной олимпиаде по физике в Токио, тем самым установив абсолютный рекорд. Всего в ней принимали участие команды более чем из 80 стран.

Как сообщает "Царьград", российская команда принимала участие в олимпиаде очно. Школьники решали теоретические задачи и выполняли лабораторную работу. По всем показателям участники РФ оказались лучшими. Среди золотых медалистов есть учащиеся из Москвы и Подмосковья.

"На протяжении нескольких лет подряд наши ребята завоёвывают золотые медали на этой олимпиаде. Это блестящий результат, которым гордится вся страна", — отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что российские школьники выиграли 11 медалей на Европейской географической олимпиаде. Она проходила в Сербии.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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