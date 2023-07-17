Девочка-вундеркинд Алиса Теплякова стала репетитором в 10 лет

Семья Тепляковых, известная россиянам своей дочкой-вундеркиндом Алисой, продолжает рассказывать об успехах детей, которых в семействе уже восемь. Причём у родителей появился новый повод гордиться не по годам смышлёными ребятами — к студенчеству в столь юном возрасте добавилось репетиторство. Около двух недель назад на YouTube-канале семьи появилось видео "Алиса Теплякова и её брат Хеймдалль подготовят вас к ЕГЭ", а на минувшей неделе уже появились разборы задач с экзамена по информатике.

Евгений Тепляков анонсирует разборы задач от детей-репетиторов. Видео © YouTube / "Учимся с Алисой"

За плечами Алисы уже 20 или даже 30 экзаменов. Было даже такое, что в один день девочка сдала сразу два, причём какой-то за рекордное время — две минуты. Однако даже такие показатели не останавливают хейтеров — некоторые подчёркивают, что тот же разбор задач по информатике далеко не самый качественный. Пользователи заметили, что Хемик, то есть Хеймдалль, говорит не очень внятно и допускает математические ошибки.

Методист-наставник для учителей математики и информатики онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Оксана Назарикова считает, что некоторым детям действительно проще воспринимать информацию от даже таких молодых учителей, однако тут не всё так просто.

"К репетиторам есть опредёленные требования, которые, конечно, напрямую не касаются возраста. В первую очередь — опыт. Опыт решения, объяснения разными способами, умения задавать такие вопросы, чтобы ученик дошёл до решения сам. Этому быстро не научишься. Ребёнок на видео точно знает, как решить задачу, но пока не может доступно для других ребят объяснить, почему решается именно так", — приводит её слова kp.ru.

Особо внимательные блогеры даже нашли на сайте межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по Москве запись о том, что Тепляковы зарегистрировали ООО "Учимся с Алисой". Со слов отца, дочери за консультации одарённые дети когда-то платили 50 тысяч рублей за час. К слову, иных подтверждений успехов, кроме папиных слов, нет, в том числе и от вузов, где учатся Алиса и Хеймдалль. Вероятно, это связано с тем, что Тепляковы грозятся исками за разглашение персональных данных детей.