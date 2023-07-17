Энтомолог рассказала, опасно ли нашествие крылатых муравьёв на Москву
Энтомолог Федосеева: Нашествие крылатых муравьёв на Москву неопасно
Крылатые муравьи на улицах Москвы не навредят людям, а появились они из-за ежегодного брачного лёта. Об этом рассказала доктор биологических наук биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Федосеева.
По её словам, речь идёт о чёрных садовых муравьях. В данный период у них как раз проходит брачный лёт. Это происходит ежегодно, когда становится тепло после дождей.
"Никакого вреда, кроме того что разводят тлей на садовых растениях, они не приносят. Они поедают всякую вредную живность и всяких насекомых. Никакого вреда, напротив, как раз сейчас самые разнообразные птички будут их собирать, склёвывать с асфальта. Для них это самая подходящая еда", — рассказала эксперт в беседе с "Газетой.ru".
Она пояснила, что муравьи начнут исчезать с улиц в течение недели по мере похолодания. В некоторых случаях такое "нашествие" может продолжаться до двух недель.
Ранее Лайф писал о том, что к домам жителей Москвы и Подмосковья начали подползать змеи. По мнению эксперта, рептилии делали это из-за жажды и жары.
Wikipedia / Jens Buurgaard Nielsen