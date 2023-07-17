Энтомолог рассказала, опасно ли нашествие крылатых муравьёв на Москву

Крылатые муравьи на улицах Москвы не навредят людям, а появились они из-за ежегодного брачного лёта. Об этом рассказала доктор биологических наук биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Федосеева.

По её словам, речь идёт о чёрных садовых муравьях. В данный период у них как раз проходит брачный лёт. Это происходит ежегодно, когда становится тепло после дождей.

"Никакого вреда, кроме того что разводят тлей на садовых растениях, они не приносят. Они поедают всякую вредную живность и всяких насекомых. Никакого вреда, напротив, как раз сейчас самые разнообразные птички будут их собирать, склёвывать с асфальта. Для них это самая подходящая еда", — рассказала эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Она пояснила, что муравьи начнут исчезать с улиц в течение недели по мере похолодания. В некоторых случаях такое "нашествие" может продолжаться до двух недель.