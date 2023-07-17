Врач посоветовала использовать мороженое для закаливания горла

Строгие сторонники ЗОЖ едва ли не предают мороженое анафеме, но врачи с этим не согласны. Холодное лакомство можно есть хоть каждый день, главное — не "перебрать" нормы по количеству сахара и калорий, говорит терапевт Иоланта Лялите. Второе правило — это не есть мороженое на пустой желудок, чтобы не провоцировать выброс инсулина и последующий адский голод.

Есть и третье правило, которое, по словам медика, касается маленьких любителей пломбира. Терапевт не рекомендует подогревать или "растапливать" мороженое перед тем, как угостить ребёнка.

"И педиатры, и терапевты уже очень давно развенчивают этот миф. Но он очень живучий... Поэтому хочу напомнить ещё раз: мороженое в жару — это способ закаливания детей! Серьёзно — горлу тоже нужно закаливаться, чтобы меньше болеть в простудный сезон. Когда, как не летом, это делать?" — приводит слова терапевта kp.ru.