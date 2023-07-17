Чудесное спасение: Австралиец три месяца выживал с собакой на яхте в океане без еды и воды

Несколько месяцев назад яхтсмен из Австралии Тим Шэддок отправился со своей собакой Беллой в плавание на небольшом катамаране из Мексики во Французскую Полинезию, но всё едва не обернулось трагедией. Они попали в шторм и потеряли все устройства связи, запасы еды и пресной воды, после чего более трёх месяцев дрейфовали в Тихом океане. Мужчина вместе с питомцем выживал на сырой рыбе и дождевой воде, но в итоге их чудом спасли, сообщает телеканал 9 News.

Терпящего бедствие моряка случайно обнаружил экипаж рыболовного траулера: пилот вертолёта, вылетевший с судна на поиски косяков тунца, наткнулся на потрёпанный штормами одномачтовый парусный катамаран. Специалист по выживанию в океане, профессор одного из австралийских университетов Майк Типтон заявил, что тот факт, что моряк и собака выжили — это результат сочетания удачи и навыков.

Тим Шэддок. Фото © 9 News

Он также указал, что Тим знал, как защитить себя от дневной жары, чтобы избежать обезвоживания. Типтон описал спасение Шэддока и питомца как нахождение иголки в стоге сена и подчеркнул, насколько редко людей удаётся обнаружить в Тихом океане. В то же время учёный отметил, что бушующие в это время года в тропической части Тихого океана штормы — это не только источник опасности для малого судна, но и источник пресной дождевой воды.

Сейчас яхтсмен и его собака находятся на борту спасшего их траулера, который идёт в сторону Мексики. Мужчине будет оказана дальнейшая медицинская помощь, питомец также выглядит здоровым.