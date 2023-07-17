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17 июля, 14:46

Чудесное спасение: Австралиец три месяца выживал с собакой на яхте в океане без еды и воды

В Тихом океане спасли яхтсмена из Австралии и собаку спустя 3 месяца дрейфа

<p>Тим Шэддок и его собака Белла. Обложка © <a href="https://www.9news.com.au/national/sydney-sailor-and-dog-survive-for-months-in-pacific-ocean/7b2cbd22-308a-4f6b-97ad-7006262ef232" target="_blank" rel="noopener noreferrer">9 News</a></p>

Тим Шэддок и его собака Белла. Обложка © 9 News

Несколько месяцев назад яхтсмен из Австралии Тим Шэддок отправился со своей собакой Беллой в плавание на небольшом катамаране из Мексики во Французскую Полинезию, но всё едва не обернулось трагедией. Они попали в шторм и потеряли все устройства связи, запасы еды и пресной воды, после чего более трёх месяцев дрейфовали в Тихом океане. Мужчина вместе с питомцем выживал на сырой рыбе и дождевой воде, но в итоге их чудом спасли, сообщает телеканал 9 News.

Терпящего бедствие моряка случайно обнаружил экипаж рыболовного траулера: пилот вертолёта, вылетевший с судна на поиски косяков тунца, наткнулся на потрёпанный штормами одномачтовый парусный катамаран. Специалист по выживанию в океане, профессор одного из австралийских университетов Майк Типтон заявил, что тот факт, что моряк и собака выжили — это результат сочетания удачи и навыков.

Тим Шэддок. Фото © 9 News

Тим Шэддок. Фото © 9 News

Он также указал, что Тим знал, как защитить себя от дневной жары, чтобы избежать обезвоживания. Типтон описал спасение Шэддока и питомца как нахождение иголки в стоге сена и подчеркнул, насколько редко людей удаётся обнаружить в Тихом океане. В то же время учёный отметил, что бушующие в это время года в тропической части Тихого океана штормы — это не только источник опасности для малого судна, но и источник пресной дождевой воды.

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Сейчас яхтсмен и его собака находятся на борту спасшего их траулера, который идёт в сторону Мексики. Мужчине будет оказана дальнейшая медицинская помощь, питомец также выглядит здоровым.

Ранее сообщалось, что блогерша из Канзас-Сити Анджелина Уайлис, известная в TikTok под ником @honeygxd, рассказала о том, как бельё бренда Ким Кардашьян спасло её от смерти, не дав истечь кровью от четырёх огнестрельных ранений. 22-летняя девушка выложила ролик с жуткой и удивительной историей, который сразу стал вирусным.

Иван Косицын
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