Названы продукты, благодаря которым четверо детей смогли выжить в джунглях Колумбии

Четверо детей, которые провели 40 дней в джунглях Амазонки после авиакатастрофы, выжили благодаря муке и фруктам, рассказал их двоюродный дедушка Фиденсио Валенсия.

"Когда самолёт разбился, они взяли немного муки и с её помощью выжили. После того как мука закончилась, они начали есть фрукты", — рассказал он в интервью изданию Universal.

Сейчас ребята находятся в военном госпитале в Боготе, их состояние оценивается как стабильное. Президент Колумбии Густаво Петро также сообщил, что вместе с женой уже навестил спасённых.