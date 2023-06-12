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12 июня, 13:28

Названы продукты, благодаря которым четверо детей смогли выжить в джунглях Колумбии

Universal: Пробывшие 40 дней в джунглях Колумбии дети питались мукой и фруктами

<p>Найденные дети с военными. Обложка © <a href="https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa/contenido?NavigationTarget=navurl://ff87245ff0c224398710a1bff3300098" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> Минобороны Колумбии</p>

Найденные дети с военными. Обложка © Сайт Минобороны Колумбии

Четверо детей, которые провели 40 дней в джунглях Амазонки после авиакатастрофы, выжили благодаря муке и фруктам, рассказал их двоюродный дедушка Фиденсио Валенсия.

"Когда самолёт разбился, они взяли немного муки и с её помощью выжили. После того как мука закончилась, они начали есть фрукты", — рассказал он в интервью изданию Universal.

Сейчас ребята находятся в военном госпитале в Боготе, их состояние оценивается как стабильное. Президент Колумбии Густаво Петро также сообщил, что вместе с женой уже навестил спасённых.

В Колумбии пропал пёс Уилсон, нашедший детей после авиакатастрофы в джунглях

В Колумбии пропал пёс Уилсон, нашедший детей после авиакатастрофы в джунглях

Напомним, 1 мая самолёт Cessna с отказавшим двигателем рухнул в джунглях Колумбии. Спасатели нашли место крушения только через 15 суток. Трое взрослых пассажиров погибли, а тела четверых детей, старшему из которых 13 лет, а младшему — 11 месяцев, обнаружить не удалось. Спустя 40 дней поисков ребята были найдены живыми в лесу. Минобороны страны показало кадры с детьми: все они были искусаны насекомыми и обезвожены.

Наталья Исакова
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