В Белоруссии прокомментировали инцидент с Серовым и "украинской речью"
Представители "Славянского базара": Никаких инцидентов с Серовым не было
Певец Александр Серов. Обложка © Alexander-serov.ru
В дирекции музыкального фестиваля "Славянский базар" прокомментировали инцидент, связанный с певцом Александром Серовым.
Ранее ряд СМИ писал, что когда исполнитель хита "Я люблю тебя до слёз" прибыл в Витебск на поезде, то услышал приветствие на белорусском и принял его за украинскую речь. Это сильно возмутило артиста, и он покинул вокзал на автомобиле. Также после этого конфуза Серов якобы вовсе отказался от общения с местными журналистами. При этом организаторы "Славянского базара" уверяют, что никаких инцидентов с певцом не было.
"Александр был в прекрасном расположении духа, он прекрасно выступил, а зрители его чудесно встречали. Никаких инцидентов на площадке, в Витебске или за его пределами у нас не было. Всё прошло очень дружественно, легко и с любовью", — заявила "Абзацу" пресс-секретарь дирекции фестиваля Мария Войтиховская.
При этом сам Серов в интервью "Подъёму" заявил, что в Витебске с ним заговорили именно по-украински, из-за чего он уехал и не стал общаться с журналистами.
А ранее украинский актёр из "Ликвидации" Богдан Бенюк раскрыл отношение к русским. Он считает, что его соотечественники должны говорить только на украинском языке. А вот на русскую речь артист сразу реагирует как на вражескую.