В Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге открылась выставка "Кокон традиции". Она расскажет, в частности, о великолепии шёлка, путешествии от КНР до Ирана, а также о винограде и виноделии.

В Российском этнографическом музее открылась выставка "Кокон традиции". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

По данным телеканала "Санкт-Петербург", для посетителей представлены 250 подлинных памятников традиционной культуры XIX–XX веков из коллекций музея. Причём всё это приурочено к профессиональному празднику — Дню этнографа.