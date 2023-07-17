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17 июля, 15:51

В Российском этнографическом музее открылась выставка "Кокон традиции"

В Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге открылась выставка "Кокон традиции". Она расскажет, в частности, о великолепии шёлка, путешествии от КНР до Ирана, а также о винограде и виноделии.

В Российском этнографическом музее открылась выставка "Кокон традиции". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

По данным телеканала "Санкт-Петербург", для посетителей представлены 250 подлинных памятников традиционной культуры XIX–XX веков из коллекций музея. Причём всё это приурочено к профессиональному празднику — Дню этнографа.

Фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга" состоится 18 и 19 июля

Фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга" состоится 18 и 19 июля

К слову, день этнографа России приурочен к дате рождения российского учёного, путешественника Николая Миклухо-Маклая. Что ещё известно об этом празднике, Лайф рассказал здесь.

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Никита Осипов
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