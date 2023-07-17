Житель Ялты нашёл в Чёрном море обломки сбитого беспилотника

Житель Ялты обнаружил в Чёрном море обломки сбитого беспилотника, сообщает SHOT . Предположительно, летательный аппарат был уничтожен российской системой ПВО.

По информации телеграм-канала, находка была сделана утром 17 июля в бухте Шелковица вблизи села Курортное. На фрагментах БПЛА обнаружены следы горения. Сейчас их изучают специалисты.