Житель Ялты нашёл в Чёрном море обломки сбитого беспилотника
SHOT: В море у берега Крыма обнаружили обломки сбитого беспилотника
Житель Ялты обнаружил в Чёрном море обломки сбитого беспилотника, сообщает SHOT. Предположительно, летательный аппарат был уничтожен российской системой ПВО.
По информации телеграм-канала, находка была сделана утром 17 июля в бухте Шелковица вблизи села Курортное. На фрагментах БПЛА обнаружены следы горения. Сейчас их изучают специалисты.
Ранее Лайф сообщал, что снаряд со стороны Украины прилетел в огород жителей Белгородской области. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
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