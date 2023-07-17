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17 июля, 15:16

Житель Ялты нашёл в Чёрном море обломки сбитого беспилотника

SHOT: В море у берега Крыма обнаружили обломки сбитого беспилотника

Житель Ялты обнаружил в Чёрном море обломки сбитого беспилотника, сообщает SHOT. Предположительно, летательный аппарат был уничтожен российской системой ПВО.

По информации телеграм-канала, находка была сделана утром 17 июля в бухте Шелковица вблизи села Курортное. На фрагментах БПЛА обнаружены следы горения. Сейчас их изучают специалисты.

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Ранее Лайф сообщал, что снаряд со стороны Украины прилетел в огород жителей Белгородской области. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Shutterstock

Наталья Исакова
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