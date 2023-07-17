"Лишь слегка видны": Эксперты рассказали, что за беспилотники могли атаковать Крымский мост

Надводные беспилотники, подобные тем, которые атаковали Крымский мост 17 июля, изготавливаются на основе катеров. Такие устройства лишь слегка видны из-под воды. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

"В них внедряется маршрут, как именно плыть, а сам аппарат координируется с помощью навигатора. Нынешние надводные беспилотники лишь слегка видны из-под воды, чтобы их невозможно было увидеть и распознать. В такой аппарат можно уместить огромное количество взрывчатых средств", — отметил он в беседе с "Вечерней Москвой".

В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков отметил, что для атаки на Крымский мост ВСУ могли использовать БПЛА на основе гидроцикла.