"Лишь слегка видны": Эксперты рассказали, что за беспилотники могли атаковать Крымский мост
Эксперт Дандыкин: Атаковавшие Крымский мост надводные БПЛА трудно заметить
Надводные беспилотники, подобные тем, которые атаковали Крымский мост 17 июля, изготавливаются на основе катеров. Такие устройства лишь слегка видны из-под воды. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
"В них внедряется маршрут, как именно плыть, а сам аппарат координируется с помощью навигатора. Нынешние надводные беспилотники лишь слегка видны из-под воды, чтобы их невозможно было увидеть и распознать. В такой аппарат можно уместить огромное количество взрывчатых средств", — отметил он в беседе с "Вечерней Москвой".
В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков отметил, что для атаки на Крымский мост ВСУ могли использовать БПЛА на основе гидроцикла.
"Судя по данным, которые опубликованы, это похоже на небольшой гидроцикл. Такой размер могли выбрать для того, чтобы засунуть внутрь побольше взрывчатого вещества, потому что взрыв был настолько мощный, что пробил перекрытие, из-за чего пострадали люди", — пояснил он в беседе с NEWS.ru.
Лайф напоминает, что утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. Из-за теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Она находится в больнице. Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал, что движение машин по Крымскому мосту восстановят в кратчайшие сроки.
Национальный антитеррористический комитет