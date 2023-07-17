Аксёнов: Движение машин по Крымскому мосту восстановят в кратчайшие сроки
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановят в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, его видеообращение опубликовано в телеграм-канале.
"Уверены, что движение будет восстановлено в кратчайшие сроки — и в данном случае кардинально на ситуацию в Крыму, в Херсонской области, в целом по югу Российской Федерации данное ЧП не повлияет", — сказал Аксёнов.
Напомним, что утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Как сообщили в НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Девочка находится в больнице, в состоянии средней степени тяжести. Она потеряла память.
ТАСС / Следственный комитет РФ