Аксёнов: Движение машин по Крымскому мосту восстановят в кратчайшие сроки

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановят в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, его видеообращение опубликовано в телеграм-канале.

"Уверены, что движение будет восстановлено в кратчайшие сроки — и в данном случае кардинально на ситуацию в Крыму, в Херсонской области, в целом по югу Российской Федерации данное ЧП не повлияет", — сказал Аксёнов.