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17 июля, 11:51

Аксёнов: Движение машин по Крымскому мосту восстановят в кратчайшие сроки

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановят в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, его видеообращение опубликовано в телеграм-канале.

"Уверены, что движение будет восстановлено в кратчайшие сроки — и в данном случае кардинально на ситуацию в Крыму, в Херсонской области, в целом по югу Российской Федерации данное ЧП не повлияет", — сказал Аксёнов.

МИД России выступил с заявлением о террористической атаке на Крымский мост

МИД России выступил с заявлением о террористической атаке на Крымский мост

Напомним, что утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Как сообщили в НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Девочка находится в больнице, в состоянии средней степени тяжести. Она потеряла память.

Обложка ©

ТАСС / Следственный комитет РФ

Светлана Оперук
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