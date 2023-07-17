В Петербурге аттестацию гидов сделают более удобной

Процесс предоставления госуслуги по аттестации экскурсоводов в Санкт-Петербурге станет удобнее для соискателей. Об этом завили в ходе совещания по утверждению карточки проекта "Оптимизация процесса аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков". На встрече присутствовали, в частности, эксперты местного информационно-аналитического центра и МФЦ. Заседание состоялось в рамках проекта "Эффективный регион". В Комитете по развитию туризма рассказали, что процесс цифровой трансформации аттестации запущен по поручению губернатора Александра Беглова.

"От участия в программе "Эффективный регион" мы ожидаем сокращения временных затрат на обработку заявлений и оформления уведомлений, а также рассчитываем на содействие в подключении услуги автоматического голосового помощника для оказания консультативных услуг по телефону", — приводит слова гендиректора Городского туристско-информационного бюро Юрия Богданова газета "Петербургский дневник".

Через "Госуслуги" и на приёмах с сентября прошлого года в общей сложности подано 766 заявлений. По состоянию на 10 июля уже аттестовано 597 экскурсоводов и гидов-переводчиков. Проводятся и телефонные консультации — с сентября 2022-го обработано около семи тысяч звонков.